Il Campione del Mondo di Arti Marziali Bruno Danovaro in Irpinia: Salva un Cavallo Intrappolato

Stamattina il campione del mondo di arti marziali Bruno Danovaro si trovava nella bassa Irpinia, ospite di alcuni amici per una passeggiata a cavallo. Il campione, reduce dall’incontro con Varenne, il cavallo più forte del mondo e di tutti i tempi nel trotto, è un grande appassionato di cavalli. Noto per essere in continuo movimento tra mille impegni sportivi e non, Danovaro si è concesso un giro a cavallo prima di riprendere la preparazione per il prossimo match, previsto in autunno in Costa Azzurra, a Villeneuve Loubet, nella specialità di karate full contact stile kyokushinkay.

Durante la passeggiata, Danovaro ha sentito delle grida di aiuto e si è diretto al galoppo verso il luogo da cui provenivano. Ha trovato una ragazza che indicava il proprio cavallo, intrappolato su un fianco in una salita e incapace di rimettersi in piedi.

Il campione, prontamente sceso dal proprio cavallo, ha legato una lunghina ai finimenti del cavallo della ragazza, dandole in mano gli stessi per creare tensione. Poi, coricandosi dietro le zampe posteriori del cavallo, ha creato una barriera che ha consentito all’animale di fare pressione con i posteriori sul corpo di Danovaro, riuscendo finalmente ad alzarsi in piedi.

Tutto si è risolto con il campione un po’ ma contento. Danovaro non è nuovo ad interventi di aiuto estremo a favore della comunità, confermandosi non solo un grande atleta, ma anche una persona dal grande cuore.