“I Mandamentali” in scena a San Clemente (CE), con “ma stu muorto addo” sta?”. Un successo

Inanellato un altro successo domenica sera a San Clemente (CE), dove e’ andato in scena “ma stu muorto addo” sta?” Interpretata dagli “attori” che da anni fanno parte della compagnia teatrale “I Mandamentali” insieme costola dell’associazione dei Rami del Melo diretta da Peppe Sorice. Un serata all’insegna della beneficenza per un nobile motivo a cui sta lavorando l’associazione dell’oratorio di San Clemente. Le risate, gli applausi a scena aperta e la standing ovation finale da parte del numeroso pubblico presente sono diventati quasi una normalità per i componenti della compagnia che con l’attuale lavoro stanno girando dal mese di ottobre in diversi teatri della Campania…. È una commedia che ci diverte tanto, afferma il regista Peppe Sorice, la cosa che ci inorgoglisce di più è che oltre a divertirci noi, si diverte tantissimo la gente che ci onora della propria presenza. Un ringraziamento particolare ai nostri scenografi, ai tecnici delle luci e dei suoni grazie ai quali è possibile ogni nostra serata teatrale. Per il futuro prevediamo ancora qualche replica di questo stupendo lavoro ma siamo già pronti per preparare la prossima commedia che presenteremo alla rassegna teatrale da noi organizzata “Ridere fa bene al cuore” che partirà a novembre al teatro Biancardi di Avella.