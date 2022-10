GROTTAMINARDA. SELEZIONE RESPONSABILE 4° SETTORE: CONFERMATO COMANDANTE USCENTE.

Con Decreto Sindacale n. 10396 di ieri, 13 ottobre 2022, conferito l’incarico di Responsabile del 4° Settore “Comando di Polizia Locale” del Comune di Grottaminarda, all’Avv. Alfonso Di Muro.

Si tratta di una riconferma poichè Di Muro stava già ricoprendo questo ruolo dal 29 dicembre del 2021 a seguito di regolare Avviso Pubblico.

L’ulteriore incarico in seguito ad un nuovo Avviso Pubblico di selezione del primo agosto 2022, con successiva procedura selettiva, pubblicazione dell’elenco dei 13 candidati risultati idonei in data 10 ottobre e scelta conclusiva.

42 anni, Laurea in Giurisprudenza, diversi Master tra cui gestione della Polizia Municipale e Diritto Tributario, Di Muro è sposato, papà di due bambini e vive a Grottaminard,a suo paese di origine.

Il Comandante Di Muro ha sottoscritto un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno, a 36 ore settimanali, per la figura di “Istruttore Direttivo Cat. D”, per la responsabilità del 4° Settore – Comando di Polizia Locale; l’incarico avrà una durata di tre anni, rinnovabile sino e non oltre il mandato del Sindaco.

«Come Amministrazione siamo molto contenti di questa riconferma – sottolinea il Sindaco Marcantonio Spera – in questi mesi di lavoro al Comando della Polizia Municipale, l’Avvocato Di Muro ha dimostrato di conoscere molto bene il territorio, di rappresentare appieno la leadership che questo ruolo richiede e di gestire con il giusto piglio, ad esempio, il problema del parcheggio selvaggio, ma anche i molti altri ambiti che una Polizia Municipale è tenuta a seguire. Tanto ancora c’è da fare, contiamo sul suo proficuo lavoro».