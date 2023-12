Forino (Av): Tutto pronto per il Villaggio di Babbo Natale. L’appuntamento è per Venerdì 22 dalle ore 16.00

Entra davvero nel vivo il Natale a Forino. Anche l’ Amministrazione Comunale in questo periodo natalizio ha messo in campo una serie di iniziative soprattutto per i bambini. Il prossimo appuntamento è per Venerdì 22 Dicembre con il Villaggio di Babbo Natale.Lo stesso sarà installato Nella Villa Comunale per regalare emozioni e felicità a bambini e ragazzi Case gonfiabili, mascotte natalizie, laboratori degli elfi, carretto pop corn e zucchero filato, trono di Babbo Natale e tanto altro aspetta per un incantevole pomeriggio. L’ appuntamento è dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Lo stesso fa seguito agli appuntamenti del 6 Dicembre allorquando ci fu lo spettacolo dei muppets di Natale, una baracca gigante di burattini arrivata in Piazza della Taverna nella frazione Celzi, nonché a quello di domenica 17 Dicembre allorquando presso nella Villa Comunale della frazione Petruro c’è stato lo spettacolo di magia degli elfi, con tanta musica e palloncini . Il tutto avrà conclusione martedì 26 dicembre presso Piazza Municipio con il Luna Park Gonfiabile.Due postazioni luna park con 150 premi, gli Elfi, una mascotte a sorpresa, balli e giochi di gruppo aspetteranno dalle ore 10.00 bambini e ragazzi per una mattinata di divertimento. Da.Bio.