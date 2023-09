FORINO (AV): Top 10 Parrucchieri d’Italia. Il giovane Angelo Petrillo è tra i migliori a livello nazionale grazie ad un prestigioso secondo posto

Recentemente il Giornale del Parrucchiere – media nazionale specializzato nell’ambito della cura della persona – ha diffuso la classifica nazionale dei migliori Parrucchieri d”Italia (top 10). La selezione in oggetto si è riferita ai dati reperiti nel mese di Luglio 2023. Tra i migliori d’ Italia nella categoria Acconciature e Colore troviamo con uno splendido Secondo Posto anche un giovane forinese Angelo Petrillo già insegnante e parrucchiere presso il Salone AEFFE HAIR STUDIO di Avellino . Petrillo dopo aver ottenuto un Primo Posto Provinciale ed un Primo Posto Regionale in questa nota selezione , è approdato alla fase finale Nazionale dove si è andato a contendere il podio con ben 441 partecipanti provenienti da tutta Italia.

La giuria nazionale, per le la sua categoria è stata così composta:

Presidente di giuria:

Gioele de Liso. Giudici Nazionali, gli Hairstylist:

Mirko Jassay Gizzarelli – Sasso Marconi (BO), Nicola Cosco – Settingiano (CZ), Alessandro Meloni – Moncalieri (TO), Giovanni Previti – Messina (ME), Graziano Masciullo (fb Graziano Mar Jiullo) – Collepasso (LE), Antonio Notarangelo – Sesto San Giovanni (MI), Kristian Jakomin – Muggia (TS), Gino Sisto (fb Mara E Gigi) – Corigliano Rossano (CS).

Così dopo una lunga , attenta ed oculata selezione la stessa giuria , ha deciso di assegnare uno splendido Secondo Posto Nazionale a questo ragazzo di Forino Angelo Petrillo che segna così una pagina molto importante nella sua vita lavorativa, ma soprattutto una vetrina di tutto rispetto anche per la Città di Forino. Ad MAJORA

Daniele Biondi