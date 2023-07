Forino (Av): Stasera ore 20.00 Cerimonia di Apertura dei Tornei di Calcio a 5 e Beach Volley con la gradita presenza della famosa conduttrice e Show Girl Cinzia Profita.

Oggi 3 luglio 2023 alle ore 20:00 presso il campo Play Ground di Casaldamato in Forino ci sarà la cerimonia di apertura dei tornei “R…Estate” di calcio a 5 e Beach Volley. Un’ estate “pallonara” che torna a Forino dopo molti anni e lo farà con il Torneo Under 19 – Under 15 – Under 12 ed Under 9 organizzati dalla Società ASD Forino del duo Olivieri- Riccardi . In contemporanea come accennato si avrà l’ inizio anche del 12 mo Torneo di Beach Volley Città di Forino organizzato dalla società Forino Beach. Al taglio del nastro ci saranno a il Sindaco Antonio Olivieri amministratori locali nonché i Presidenti delle Associazioni organizzatrici che rivolgeranno un saluto a tutti gli atleti ed ai convenuti. La manifestazione sarà inoltre impreziosita dall’ onorata presenza della famosa giornalista nonché’ conduttrice di Tele Capri giornalista e Show Girl Cinzia Profita. Dunque appuntamento sicuramente da non perdere. Daniele Biondi