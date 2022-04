Forino (Av). Sprofonda il territorio. Ancora una voragine dopo quella di tre giorni fa

Qualcosa di particolarmente preoccupante sta accadendo nel sottosuolo di Forino. A prescindere la vergognosa faccenda dell’ acqua alta a Celzi, ora a preoccupare è il fatto che a distanza di appena tre giorni, nella stessa zona dove si era verificata una profonda voragine nel terreno, il sottosuolo continua a collassare per ben due volte, qualcosa, secondo il nostro modesto parere, davvero non sta andando per il verso giusto. A turbare di più è il fatto che nei paraggi di questi sprofondamenti ci sono anche abitazioni civili. Tutto questo certamente non può far destare sogni tranquilli alle autorità competenti. Forino ormai, particolarmente la zona che volge verso la frazione Celzi é di sicuro un problema grave, se non proprio gravissimo. Tante volte anche da queste pagine ne abbiamo riportato l’ indicibile e vergognosa vicenda . Ora oltre agli allagamenti, gli sprofondamenti del sottosuolo. Così davvero non va. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo