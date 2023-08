Forino (Av): San Nicola si rifà il look. Giornata di restauro per l’ antica immagine del Santo Patrono omaggio di Padre Marco Masi per la nomina a Parroco e Superiore

L’ antica immagine di San Nicola di Bari Patrono di Forino si rifà il look, o quantomeno sono iniziati i primi importanti ritocchi di un restauro ormai improcrastinabile. Da stamani infatti l’ esperto restauratore è in opera nella Chiesa di Santo Stefano focalizzando l’ attenzione su varie lesioni ed ammaloramenti anteriori della statua per poi continuare il lavoro dopo i solenni festeggiamenti anche per la parte posteriore e la ripresa definitiva dei colori dorati dell’ intero simulacro. Le opere di rifinitura , quelle odierne , in effetti sono state offerte al Santo come omaggio da Padre Marco Masi fresco di nuova nomina a Parroco e Superiore della comunità parrocchiale locale. Un profondo atto di devozione , di attaccamento del nuovo Parroco al Santo Patrono che in questo caso riflette in sé stesso quello ancora più particolare verso la comunità di Forino. Grazie di cuore Padre Marco e Sinceri Auguri per la sua nuova nomina. Daniele Biondi