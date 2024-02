Forino (Av) : San Biagio e quella speciale Benedizione di Papa Francesco in quel 29 Maggio 2019

La Parrocchia dei SS.. Biagio e Stefano, oggi festeggerà la Festa di San Biagio titolare dell’ omonima Parrocchia . S. Messe alle ore 10,30 e 18.00 nella chiesa del Rione Pozzo con l’imposizione dell’Olio ed i Taralli Benedetti. Farà seguito il programma civile organizzato dal “Comitato Festa S. Biagio e S. Antonio”,che avrà inizio alle 18,45 con un Concerto di Musica Sacra per poi proseguire alle ore 19,30 con l’accensione di un grande Falò , la Prima “ festa del Cacciatore” e distribuzione della “Tiella” , Bibite e fuochi d’artificio con la presenza di Lulù service.

Un giorno importante che riporta il pensiero a quel 29 Maggio 2019 allorquando il Pontefice Papa Francesco alla presenza di 300 pellegrini giunti da Forino , in Piazza San Pietro, benedisse la sacra immagine del Santo di Sebastase in un giorno ormai segnato come uno dei più nobili della pagina cristiana di Forino. Si, in quella piazza , dove alla benedizione dell’ immagine di San Biagio da parte di Papa Francesco fecero seguito , due fatti davvero eccezionali ovvero il “Bacio e l’ Abbraccio” del Santo Pontefice a due bambini della Città dei Sette Colli, la piccola Angela Parisi ed il piccolo Luigi Di Giacomo. Evento nell’ evento che non se ne trovano nella millenaria Storia di Forino e che difficilmente potrà avere nei secoli a seguire una replica. Daniele Biondi