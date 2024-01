Forino (Av): Ritorna il CARNEVALE FORINESE. Appuntamento in tre date 10, 13, 18 Febbraio

Era il 9 Marzo del 2019 quando con grande gioia offrivamo ai lettori le più belle immagini della conclusione del Carnevale Petrurese – Forinese fatte in selfie, scatti e video di spensieratezza, che non facevano presagire nulla , di quanto poi è capitato con la disastrosa catastrofe chiamata COVID. Ci ritroviamo ora fermi, dopo ben Quattro ancora a quelle belle giornate di leggiadria in un tempo ’ fermatosi a quel 9 Marzo 2019 ,ma che ora grazie allo sforzo di tanti rinascerà più sfavillante di prima. Ed infatti l’ Associazione È Fest Arret o’ Vic re Monache, il Gruppo Folk Ballo o’ Ntreccio IN COLLABORAZIONE con : le Associazioni Forino Beach, Professional Dance , Max e Very Dance, Libertas Forino, Tilia Vulgaris , Parrocchia Santi Biagio e Stefano, Lupetti Petruresi , con il Patrocinio del Comune di Forino riorganizzeranno il CARNEVALE FORINESE che si terrà in tre date diverse , e cioè SABATO 10 , MARTEDI 13 E DOMENICA 18 FEBBRAIO.

Per Sabato 10 Febbraio è prevista l’ Apertura del Carnevale con Raduno dei Gruppi alle ore 14.00 in Piazza Municipio a Forino . Inizio sfilata ore 14.30 dei Gruppi Carnevaleschi per le vie di Forino e rientro con spettacolo finale sempre a Piazza Municipio.

Si passa a Martedì 13 Febbraio giorno di Carnevale allorquando i Gruppi Carnevaleschi ed il Gruppo Folk ” Ballo o’ Ntreccio” si raduneranno a Petruro di Forino con tradizionale sfilata e spettacolo conclusivo. Infine Domenica 18 Febbraio a conclusione di tutto il Carnevale Forinese l’ appuntamento sarà a Celzi alle ore 14.30 con sfilata e spettacoli, ed alle ore 18.00 la definitiva chiusura. Cosa dire …un plauso ed un grazie a tutti. Daniele Biondi