Forino (Av): La “dura situazione” della Strada Provinciale 403 Forino-Lauro tra rovi e movimenti franosi .

I rovi ormai abbondano sulla strada Provinciale ex SS.403 che da Forino porta a Lauro e non solo quello . Anche il movimento franoso che ha messo completamente Out questa importante arteria Provinciale resta lì in attesa di annunciati, ma non effettuati interventi. Ed allora cosa se ne vuole fare di questo strategico tratto di Strada che collega il Vallo di Lauro con l’Irpinia ed il Montorese?? Parole solo parole. Tutto questo è ben messo in evidenza dalle foto documentarie inviate da alcuni cittadini che ogni giorno transitano, “o sono riusciti a transitare a loro rischio” per impossibilitate ed irrinunciabili impellenze personali” su questo tratto di strada di 15 Km per recarsi dal Vallo di Lauro direzione Avellino, Montoro, o da Forino a Lauro percorrendo questa strada provinciale. In effetti, la folta vegetazione è ormai riversa a filo di strada costringendo chi passa a restare a centro della stessa, con la perenne ansia, la perenne incognita che dall’ altra parte” possano” passare altre auto o addirittura pedoni in bici o che persone che fanno Jogging a grave rischio e serio motivo che il pericolo, anzi il ” guaio” potrebbe accadere in qualsiasi momento. La situazione presenta la stessa criticità sia sul tratto di strada e sui tornanti che da Forino conducono a Lauro , sia da quelli che da Lauro conducono a Forino. Oltre alla vegetazione grave è la situazione sul pezzo del fronte franoso. Cosa dire?? Passiamo a chi di dovere la segnalazione avuta, con la preghiera che quanto prima ci si ricordi di questa arteria stradale. Daniele Biondi