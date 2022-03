Forino (Av). L’ Istituzione Comprensivo tra le prime realtà Scolastiche irpine con Lavagne Interattive per i suoi studenti.

Ora sono veramente una realtà. Le Lavagne Interattive sono state da pochi giorni installate nei vari plessi dell’ I. C. FORINO – CONTRADA.

In effetti il Ministero dell’ Istituzione nella fattispecie il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali e scuola digitale, nel mese di gennaio c. A aveva accordato un finanziamento di ben 40.000 euro all’ I. C. Forino- Contrada in seguito ad un Progetto presentato dalla Dirigente Scolastica Dottoressa Angela Paletta ed il suo Entourage legato all’ avviso pubblico ” Digital Board” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione delle Istituzioni scolastiche. In parole semplici, l’ Istituzione Scolastica Forinese con questo finanziamento si è lanciata definitivamente verso un nuovo futuro grazie ad una Scuola completamente interattiva. Il bando finanziato ha infatti previsto l’ acquisto di monitor digitali interattivi touch screen ” Lavagne interattive” che sono andate a sostituire per sempre quelle attuali. Alle stesse sono stati aggiunti nuovi PC notebook, Scanner, Tavolette Grafiche per acquisizione firme, Lettori di smart card, Stampanti multifunzione, Webcam. Una trasformazione di alto spessore in una società che cambia in continuazione ed ormai tutta basata sulle tecnologie digitali. Tanto il lavoro per ottenere questo importantissimo finanziamento. Un plauso alla Dirigente che ha saputo cogliere questa preziosa occasione, che andrà ad arricchire il profilo scolastico di tutti gli studenti forinesi e contradesi. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo