Forino (Av): L’ estroso centrocampista forinese Mario Corcione ex Avellino Calcio passa al Termoli in Serie D

Mario Corcione forinese doc, estroso centrocampista ex Avellino passa al Termoli in Serie D. Cresce nella Scuola Calcio Forino, dove già tante squadre iniziarono ad apprezzare e considerare le sue qualità calcistiche, tanto che nella stagione 2014/15 l’Hermes Calcio ne acquisisce il cartellino. Li’ disputò il campionato Giovanissimi Regionali e proprio grazie alla sua ottima annata, fu prelevato dal Benevento Calcio dove militò per due stagioni , disputando il campionato Under 15 utilizzato come esterno di centrocampo.

L’ approdo all’ U.S Avellino Calcio 1912 nella stagione agonistica 2017/2018 e la sua definitiva consacrazione in quella 2018/2019 con la Juniores di Dario Rocco da capitano e trascinatore . Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Troina in Serie D collezionando 30 presenze e 5 gol. In quella 2020/2021 inizio’ il campionato con la Vastese in Serie D per poi passare, sempre in D, al Castelfidardo realizzando anche un gol. In precedenza, stagione 2019-2020 ha infine vestito la maglia della Nocerina totalizzando 20 presenze. Ora questa nuova avventura al Termoli che lo vedrà sicuramente da protagonista. Daniele Biondi