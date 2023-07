Forino (Av): Avviato l’iter Comunale di Concessione del ristrutturato Palazzo Rossi. Ecco i termini e coloro che possono proporre richiesta.

Il Comune di Forino è stato beneficiario del finanziamento PSR Campania 2014/2020 misura 7, tipologia d’intervento 7.4.1, per il progetto di ristrutturazione di Palazzo Rossi per attività socio-assistenziali per i lavori di “Ristrutturazione Palazzo Rossi destinato ad attività socio-assistenziali”. Tutti i lavori e le forniture hanno avuto termine e gli stessi sono stati ultimati e collaudati.

Per la gestione della struttura il Comune di Forino si è rivolto all’Ambito Territoriale Sociale A02 (AT SA02) il quale ha indetto una manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione di strutture per anziani come classificate dal catalogo allegato al regolamento della G.R. Campania 4/2014.

Possono, in via esclusiva e a pena di esclusione, partecipare alla presente Manifestazione di Interesse:

Gli Enti del Terzo Settore (ETS). Ai sensi dell’art. 4 del Codice approvato con il D.lgs 117/2017 sono Enti del Terzo Settore:

– le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);

– le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);

– gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);

– le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);

– le reti associative (artt. 41 e ss.);

– le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);

– le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

– gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Le organizzazioni in argomento, potranno, manifestare la propria adesione, per la gestione delle strutture per Anziani localizzate nei comuni di Forino e Sant’Angelo a Scala oggetto del presente avviso, previa verifica in loco a mezzo di sopralluogo da svolgersi previo appuntamento richiesto via PEC all’indirizzo pec: udp.ambitoa02@pec.it riportante nell’oggetto “AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE STRUTTURE PER ANZIANI ATS A02 – RICHIESTA DI SOPRALLUOGO” da richiedersi entro il giorno 28/07/2023 alle ore 12:30, che potrà esser svolto dal giorno 31 luglio 2023 al giorno 1 agosto 2023 tra le ore 9:00 e le ore 13:00, previa convocazione che sarà comunicata al soggetto ETS, in riscontro alla pec di richiesta.

L’Affidamento è previsto per NOVE ANNI , rinnovabile per un altro anno.

Gli ETS, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC del Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02: udp.ambitoa02@pec.it entro le ore 12.30 del giorno 07.08.2023. Nell’oggetto dovrà essere riportato: “AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE STRUTTURE PER ANZIANI ATS A02 – TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”.

Per altro possibile consultare l’ App del Comune di Forino. Da. Bio