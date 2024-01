Forino (Av): Arriva il contributo Comunale alle famiglie per la mensa scolastica

Arriva il contributo Comunale alle famiglie per la mensa scolastica. Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale come misura in sostegno alle famiglie, nei giorni scorsi è stata completata l’operazione di erogazione di questo contributo da destinare al pagamento del ticket relativo alla refezione scolastica.

Infatti , come stabilito con Delibera di Giunta n. 165 del 5 dicembre 2023 il Comune ha deciso di far partecipare all’avviso tutte le famiglie residenti a Forino, con figli iscritti presso l’Istituto Comprensivo di Forino ed iscritti al servizio di refezione scolastica, con ISEE inferiore a 16.250 euro.

Le domande pervenute sono state 94 e tutte ammesse.

Come stabilito nella Delibera di Giunta sopra richiamata gli uffici di Palazzo Caracciolo hanno proceduto alla ripartizione dei fondi a disposizione rideterminando l’importo del contributo in 76,25 euro per ogni figlio senza escludere nessuna domanda pervenuta.

Tra le altre misure messe in campo nell’ambito della refezione scolastica, sempre da parte del Comune di Forino, va inoltre ricordato la completa esenzione del ticket pasto dal terzo figlio in poi frequentante l’ I.C. Forino Daniele Biondi