Forino (Av): Alessandro Giordano, un altro giovane forinese tra i migliori parrucchieri della Provincia di Avellino.

Ogni mese, l’agenzia media stampa, “Il giornale del parrucchiere”, promuove un contest dedicato a diversi lavori realizzati da parrucchieri che poi verranno inseriti in altrettante diverse categorie in base alla natura del lavoro svolto.

L’agenzia stampa effettua, così, una classifica elaborata tenendo conto di diversi parametri tra cui i like (in piccolissima parte e solo se spontanei) e voto di una giuria qualificata che può confermare o ribaltare il risultato del social. È così che nascono, mensilmente, classifiche provinciali, regionali e nazionali, divise per categorie. A partecipare non sono solo i parrucchieri dall’Italia ma anche dall’estero per i quali ci sarà un’unica classifica, non divisa per provincie e regioni.

Il mese di novembre ha regalato a Forino una piacevole sorpresa vedendo al primo posto della classifica provinciale della regione Campania per la categoria “Hair Tattoo Maschile e Femminile” Alessandro Giordano. Classe, ’88 il nostro giovane parrucchiere lavora da oltre 15 anni col suo Maestro Diego Fontanella presso l’attività Il “Bello degli Uomini” dove continua a maturare la sua esperienza e a fare crescere le sue potenzialità.

Ora, ad Alessandro, aspetta un’altra sfida: il superamento della categoria regionale e poi nazionale.

Che dire, ad majora semper, Alessandro!

Di seguito mostriamo il lavoro con cui il giovane parrucchiere si è aggiudicato il primo posto nella categoria provinciale. Da.Bio.