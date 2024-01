Festa tradizionale a Cicciano: danza, tammurriata e devozione in onore di Sant’Antonio Abate

Nel cuore della provincia napoletana di Cicciano, tutto è pronto per una festa indimenticabile in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali domestici e delle campagne. Il Comune di Cicciano ha organizzato una serie di eventi che celebreranno la ricca tradizione, la cultura e l’immaginario della regione, promettendo un’esperienza senza tempo per tutti i partecipanti.

La manifestazione raggiungerà il suo culmine sabato 20 gennaio 2024, con il cuore pulsante degli eventi che si svolgeranno in via Giacomo Matteotti a Cicciano a partire dalle ore 20:00. Un programma ricco di emozioni si snoderà per tutta la notte, coinvolgendo la comunità locale e oltre in un connubio di danza, musica e devozione.

Le celebrazioni avranno inizio con l’invocazione a Sant’Antonio da parte di Pina Aliberta, un momento carico di spiritualità che darà inizio alle festività. Subito dopo, le Paranze entreranno in scena, portando con sé l’energia contagiosa della tradizionale danza e tammurriata, un vero e proprio spettacolo di colori e movimenti che coinvolgerà tutti i presenti.

Alle ore 19:30, un momento altrettanto emozionante prenderà vita con la benedizione del falò presso Largo Sant’Antonio. Questo antico rituale sarà seguito dalle esibizioni di gruppi locali come I Valcalore di Filippo Pugliese con “So’ nat a’ lu Ciliento”, e Luna Janara di Toto Toralbo con “Area Vesuviana”. La tradizione sarà celebrata attraverso le esibizioni di gruppi come ‘A Perteca in Muntagna ‘e stu core e ‘A Giuglianese di Peppino di Febbraio.

Per rendere l’evento ancora più coinvolgente, il comitato organizzatore ha pensato anche a delizie culinarie. Un’irresistibile grigliata di carne sarà accompagnata da ottimo vino, mentre gli stand gastronomici disseminati nell’area dedicata ai festeggiamenti offriranno prelibatezze locali che delizieranno i palati di tutti i presenti.

La festa in onore di Sant’Antonio Abate a Cicciano promette di essere un’esperienza unica, un momento di condivisione e celebrazione che porterà la comunità locale a immergersi completamente nelle radici culturali e tradizionali della regione. Una notte di gioia, musica e convivialità che renderà indelebile il ricordo di questa festa nella memoria di tutti i partecipanti.