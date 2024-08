Forino (Av): Sabato 14 Settembre Passeggiata Storica con Campania in Tour. L’appuntamento è alle ore 10.00 al Borgo Castello con ”CASTELLUM AD CASTRUM”

Dopo l’ ottimo successo dello scorso anno Sabato 14 Settembre per la seconda volta consecutiva sbarca a Forino Campania in Tour. Infatti dalla collaborazione tra Info Irpinia e l’Associazione Culturale Prospettive Forino, l’ Associazione Culturale Pro Castello APS , il centro irpino sarà protagonista di questo tour che questa volta farà tappa all’ antico Borgo Castello frazione di Forino il quale si trasformerà in un palcoscenico dal quale si potra’ ammirare tutta la bellezza di questo luogo stretto tra natura e magia.

L’ evento che prende il nome di “Castellum ad Castrum ” completamente gratuito vedrà come ” ciceroni” la presenza della dottoressa Rosalia Spolverino , Paolo D’Amato , Nello Valentino e Carmine Urti.

Il raduno è previsto per le ore 10.00 nello spazio antistante il Palazzo Iacuzio (Antico Maniero) nella piazzetta all’ ingresso del borgo. Si proseguirà lungo i vicoli del borgo dove si potrà osservare la tipologia delle costruzioni inoltrandosi in alcuni vicoli per spiegare il sistema difensivo dello stesso . Si proseguirà successivamente arrivando nei pressi dell’ antica dogana di Forino dove, si potrà ammirare la valle dell’ Irno e si forniranno informazioni sulla viabilità e sull’esposizione topografica di questo lembo di territorio.

Lungo l’antico percorso si narreranno anche storie di famosi briganti. Alle spalle del borgo si fornirà prova visiva del sistema difensivo dello stesso.

Il rientro al borgo avverrà all’ altezza della chiesa di San Giacomo a Castello. Infine il tour si concluderà con la visita al complesso monumentale del Santuario di San Nicola. Da. Bio.