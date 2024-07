Crisi Idrica in Bassa Irpinia: Invito al Risparmio dell’Acqua da Parte del Comandante della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale

La nostra regione, come gran parte del Paese, sta affrontando un prolungato periodo di siccità che, insieme all’aumento delle temperature medie, sta causando una preoccupante riduzione della portata d’acqua e problemi di approvvigionamento idrico.

Questa crisi coinvolge in bassa Irpinia i comuni gestiti dall’Alto Calore, che monitora costantemente i livelli della falda e la portata dell’approvvigionamento idrico dell’acqua potabile. Tuttavia, data la persistente assenza di precipitazioni consistenti, è fondamentale che i cittadini assumano un comportamento consapevole nell’utilizzo dell’acqua potabile a disposizione.

Il comandante della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, maresciallo Giovanni Masucci, invita quindi la cittadinanza a:

– adottare comportamenti antispreco dell’acqua potabile;

– evitare di lavare cortili, piazzali e veicoli privati;

– evitare di riempire fontane, vasche e piscine;

– moderare l’irrigazione di orti, giardini e prati.

Ringrazio i cittadini che, con grande senso di responsabilità, hanno contattato gli uffici nei giorni scorsi per suggerire iniziative di risparmio dell’acqua e manifestare la propria preoccupazione per la crisi idrica, dimostrando sensibilità al problema, rispetto per l’ambiente e attenzione alla tutela della salute pubblica.

È importante che tutti prendiamo consapevolezza della complessità della situazione e che contribuiamo a tutelare le risorse disponibili adottando un comportamento virtuoso nell’utilizzo dell’acqua, un bene prezioso che non dobbiamo dare per scontato.