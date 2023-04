“Coraggio Cimitile”, grande partecipazione all’apertura della sede. Scala “Il nostro obiettivo è assicurare un governo stabile”

Cimtile – “Taglio del nastro” in piazza Filo Conte della Torre, domenica scorsa, 16 aprile, della sede della lista “Coraggio Cimitile”, guidata dal candidato sindaco Massimo Scala.

L’evento ha visto una nutrita e sentita partecipazione dei cittadini, ma anche di diversi amministratori locali dei comuni vicini, oltre che di esponenti politici regionale e nazionali.

“L’affetto ricevuto – afferma Massimo Scala – durante l’apertura del nostro comitato elettorale, è il più grande attestato di stima per me e per la squadra che mi sostiene. Grazie ai tanti cittadini che già vedono in noi una speranza che davvero – stavolta – si può voltare pagina! Grazie ai tanti amministratori dei comuni vicini, ai tanti esponenti della politica regionale e nazionale intervenuti, che hanno testimoniato vivo apprezzamento verso il nostro progetto politico. Grazie alla mia squadra che ha accettato questa sfida ambiziosa con coraggio e determinazione: nessuno coltiva interessi personali, ma c’è solo tanta passione che si vuol mettere a disposizione della comunità. Procederemo con umiltà, correttezza, ma anche con tanta determinazione, convinti che l’importante non è solo vincere, ma soprattutto assicurare un governo stabile ed efficace”.