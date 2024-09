SPERONE. Congratulazioni al Professore Antonio Maietta: Finalmente in Ruolo come Docente di Lettere

Con immensa gioia, l’Associazione Smile esprime le più sincere e affettuose congratulazioni al Professore Antonio Maietta per la sua immissione in ruolo come docente di lettere. Questo importante traguardo è il risultato di anni di studio, sacrifici e dedizione, che finalmente sono stati premiati.

L’Associazione Smile, insieme a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Antonio, celebra questo successo augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni e nuove sfide professionali. Con l’augurio di continuare a brillare nel suo percorso, diciamo: “Ad maiora semper”!

Congratulazioni, Professore Maietta!