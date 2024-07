Concerto in Memoria della Duchessa Melina Pignatelli: Enrique Munoz al Castello Pignatelli di San Martino Valle Caudina

Anche quest’anno l’Associazione Igor Stravinsky di Avellino renderà omaggio alla duchessa Melina Pignatelli della Leonessa (26 giugno 1917 – 2 agosto 2001) con un concerto classico. Il chitarrista spagnolo Enrique Munoz si esibirà nella Sala grande del Castello Pignatelli a San Martino Valle Caudina in un recital dal titolo “Espana”. Il concerto, in programma venerdì 2 agosto alle ore 19:00, fa parte della rassegna estiva “Innamorati della Musica” dell’Associazione Igor Stravinsky, diretta dalla pianista avellinese Nadia Testa.

L’evento vedrà la partecipazione di Ramita e Fabio Pignatelli della Leonessa, che apriranno le porte del Castello per l’occasione. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.associazionestravinsky.it o contattare il numero 340 5719845.

Melina Pignatelli, artista poliedrica, soprano e violinista, nonché scultrice, ha collaborato per decenni con Nadia Testa alla realizzazione di master classes internazionali per giovani musicisti emergenti. Questi progetti hanno visto la partecipazione di docenti illustri come i flautisti svizzeri Conrad Klemm e Jean Claude Masi, i pianisti Francesco Nicolosi e Carlo Alessandro Lapegna, e le voci liriche di Elisabetta Mantovani e Katia Ricciarelli.

Melina Pignatelli si distinse non solo per la sua dedizione alle arti, ma anche per il suo impegno sociale. Fondò un laboratorio di tessitura a San Martino Valle Caudina per offrire lavoro e valorizzare l’artigianato locale. Inoltre, dedicò gran parte della sua vita al restauro del Castello Pignatelli e alla promozione del patrimonio culturale napoletano.

Nomina di Ispettore Onorario della Soprintendenza ai Monumenti della Campania, fondatrice dell’Orchestra da Camera di Napoli (poi Orchestra Scarlatti), e presidente onoraria del Garden Club di Napoli, Melina Pignatelli fu una figura di grande rilievo nella valorizzazione delle arti e del patrimonio culturale campano.

Il concerto del 2 agosto sarà un’occasione per ricordare e celebrare la sua straordinaria vita e il suo contributo alla cultura e all’arte.