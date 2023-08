CICCIANO. “Un tuffo in piscina per l’autismo”, l’iniziativa è programmata per il 29 agosto

L’associazione campana “Autismo in Movimento” con la collaborazione del MID (Movimento Disabili Italiano) e la gentile concessione della location de “Il Viale Eventi” presentano l’iniziativa dal titolo “Un tuffo in piscina per l’autismo”. Sarà l’occasione per far trascorrere ai bambini speciali una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Per l’occasione a tutti i bimbi il ristorante pizzeria Royal di Antonio Fasulo offrirà delle gustosissime pizze. L’appuntamento è per martedì 29 agosto dalle ore 9,00 presso Strada Vicinale Vecchia Cupola.