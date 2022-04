CICCIANO. L’Enrico Medi partecipa al programma “scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo per l’anno 2021/22

L’Enrico Medi partecipa al programma “scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo per l’anno 2021/22, un percorso annuale di formazione, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Iossa, coinvolge scuole di tutta Europa con lo scopo di avvicinare gli studenti all’Europa e al Parlamento Europeo in particolare farne conoscere il funzionamento, favorire le interazioni tra studenti e Deputati Europei, nonché dare informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione, tirocinio e lavoro offerte dall’Europa per i giovani. Ogni istituto coinvolto concorre per l’assegnazione della qualifica di “scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo e gli studenti partecipanti interagiscono con i compagni su argomenti connessi all’Unione Europea. Proprio nell’ambito di questo programma 20 alunni di quattro sezioni del Medi (scientifico, linguistico, tecnologico e artistico) guidati dal Prof. Tommaso Luigi Panagrosso, referente d’istituto per il progetto , coadiuvato dalla Prof.ssa Gina Miele e dal Prof. Salvatore Alaia, parteciperanno in collegamento streaming ad un incontro dí formazione con la Dott.ssa Francesca Margheriti di Italiacamp e la Dott.ssa Chiara Pandolfo della sede milanese del Parlamento Europeo in Italia per conoscere la storia dell’Unione Europea e le opportunità che essa offre ai giovani.

