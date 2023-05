CHI TENE A MAMMA È RICCO E…AIDO O’ SAPE

La festa della mamma è la festa della maternità e la maternità è donna. Essa non ha bisogno del cordone ombelicale per essere riconosciuta perché un canale molto più resistente permette il passaggio di amore e incomparabile sensibilità verso anime fragili e indifese che vivono solo grazie a quei sentimenti.

MAMMA é la prima dolce parola che un bambino riesce a pronunciare: le labbra si toccano due volte e un suono melodioso scandisce i battiti di due cuori che rimangono uniti per sempre. MAMMA, è l’unica parola che non guarda in faccia al peccato, che non conosce colpe e che qualsiasi bambino ha il diritto di pronunciare senza dover rinunciare a quegli abbracci, a quei sorrisi, a quegli occhi comprensivi che solo una madre può avere.

Essere madre è un diritto ma che include tanti doveri, tante responsabilità e che, talvolta, comporta rinunce e sacrifici tali da non saper mai con certezza quale sia la scelta giusta da fare. AIDO riconosce il valore delle maternità e gli dà il giusto valore in ogni luogo. Per questo il gruppo Aido Nola-Cimitile, con il sostegno del gruppo Masci di Marigliano e con la collaborazione della professoressa Speranza Allocca, si è recato all’ Icam di Lauro per omaggiare le mamma dell’istituto con sacchetti pieni di doni ma, soprattutto, ricchi di sorrisi e di VITA perché le mamma sono questo: VITA ELEVATA A ENNESIMA POTENZA.

Francesca Grassi