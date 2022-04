Chi l’ha vista? Nicole, 5 anni, si è allontanata sabato sera da casa scomparendo nei boschi

Un dispositivo di ricerca che conta centinaia di persone si è mobilitato a cavallo della notte di ieri e di questa mattina per cercare una bimba di 5 anni, verosimilmente smarritasi nel bosco. La piccola Nicole, 5 anni, si è persa sabato sera nei pressi della sua casa di campagna nel Molise, e per la precisione a Sant’Angelo Limosano (Campobasso). La tesi più accreditata è che la bimba sia uscita dall’abitazione e abbia finito per smarrirsi, complice l’oscurità e le condizioni meteo (nella serata di ieri nevicava) che hanno reso il terreno fangoso e scivoloso. Per ritrovarla si sono mobilitate persone provenienti dal paese ma anche dai comuni limitrofi. Attivi sul posto anche polizia, soccorritori e i vigili del fuoco con un elicottero. Per monitorare dall’alto l’area si sta utilizzando anche un drone. C’è molta preoccupazione soprattutto per via del tempo. A Sant’Angelo, infatti, oggi fa molto freddo (malgrado il sole si parla di pochi gradi sopra lo zero) e nel pomeriggio si attendono ulteriori precipitazioni.

L’identikit: Si chiama Nicole la bimba scomparsa intorno alla mezzanotte di ieri. Si crede che possa essersi addentrata nel bosco poco lontano da casa sua: è qui che si stanno concentrando maggiormente le ricerche via terra di queste ore. La piccola ha lunghi capelli castani e al momento della scomparsa indossava leggins neri, una maglietta rosa e scarpe bianche. La sindaca di Limosano, Angela Amorosa, ha commentato l’accaduto: “Cerchiamo Nicole da ieri sera, ma per il momento non siamo riusciti a rintracciarla”.

