CAPRIGLIA IRPINA – Festa Patronale di San Nicola di Bari

A Capriglia Irpina, mercoledì 6 dicembre si renderà omaggio a San Nicola di Bari, patrono della città.

I festeggiamenti solenni inizieranno alle 8 con la preghiera delle lodi mattutine presieduta dal parroco don Vincenzo Giraldi. A mezzogiorno dopo l’Angelus e la benedizione, in piazzetta San Nicola si esibirà la banda musicale della città di Airola, in “Canti natalizi” e a tutti i bambini presenti saranno distribuiti dei sacchetti dono .

Alle 17 sarà recitato il Santo Rosario della Famiglia, che sarà animato e meditato dalle suore “Figlie di Santa Maria di Leuca”. Alle 18 la Santa Messa sarà celebrata da don Maurizio Patriciello, noto parroco anticamorra.

In serata la processione con la sacra effige di San Nicola che seguirà il seguente itinerario: Chiesa Madre, via Belvedere, via Roma e Chiesa Madre. Al termine si terrà lo spettacolo di fuochi pirotecnici.(L. Carullo)