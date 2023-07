Campania: Bruno Gambardella eletto coordinatore di Più Europa

La Direzione nazionale di Più Europa, nel corso dell’ultima riunione, recependo la proposta del segretario Riccardo Magi e del presidente Federico Pizzarotti, ha eletto coordinatore commissariale del partito in Campania Bruno Gambardella, vicepresidente dell’Assemblea nazionale.

“Sono onorato per il mandato ricevuto e spero di svolgerlo al meglio accompagnando il partito in un percorso che lo renda sempre più centrale nel dibattito politico regionale. Credo nel protagonismo dei gruppi locali, vero cuore pulsante di Più Europa sia nella proposizione delle iniziative nazionali sia sulle battaglie territoriali. Proprio per questo, forte del grande lavoro svolto nei sei anni di esistenza del partito, mi adopererò in un ruolo di facilitatore impegnandomi anche nel raccordo con le nostre rappresentanze istituzionali”, dichiara Gambardella.

Afferma il Segretario di +Europa, Riccardo Magi: “Bruno Gambardella è una delle colonne portanti di +Europa in Campania. Questa nomina è il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni da Gambardella ad Avellino e in tutto il territorio regionale. +Europa è uscita dallo scorso congresso più unita che mai, e riparte dal lavoro sui territori grazie a persone come Bruno Gambardella”.