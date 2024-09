Calcio Serie C, 7a giornata. Prima vittoria dell’Avellino: doppietta di Patierno e brivido finale per stendere il Foggia

Avellino-Foggia 2-1

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione (89′ Benedetti), Enrici, Frascatore (83′ Liotti); De Cristofaro, Palmiero, Sounas (83′ Mutanda); D’Ausilio (89′ Redan); Gori, Patierno (63′ Vano). A disposizione: Marson, Solaro, Llano, Armellino, Arzillo, De Michele, Campanile. All. Biancolino

Foggia (3-4-2-1): Perina; Parodi (60′ Mazzocco), Carillo, Camigliano; Salines, Gargiulo (46′ Danzi), Tascone, Felicioli; Emmausso (46′ Orlando), Millico (46′ Zunno); Murano (79′ Santaniello). A disposizione: De Simone, De Lucia, Vezzoni, Sarr, Silvestro, Pazienza, Ascione. All. Capuano.

Arbitro: Renzi di Pesaro

Assistenti: Cadirola di Milano e Galigani di Sondrio

Quarto uomo: Toro di Catania

Note: 58′ espulso Danzi per doppia ammonizione; ammoniti Cancellotti, Gargiulo, Tascone, Iannarilli, Salines Sounas, Felicioli; recupero p.t. 1′ s.t. 5′

Reti: 27′ e 39′ Patierno (A), 90′ Zunno (F)

di Lucio Ianniciello

L’Avellino risorge, prima vittoria della stagione e 4 punti firmati Biancolino in 2 gare. La doppietta di Patierno stende il Foggia, qualche brivido nel finale con la rete dei satanelli.

Il 4-3-1-2 di Biancolino prevede il ritorno di Patierno in attacco. Enrici al centro della difesa, in mezzo De Cristofaro, Palmiero e Sounas. Nel Foggia esordisce l’ex Capuano come guida tecnica dopo l’esonero di Brambilla. Gara scossa dall’incidente stradale tra auto e moto, un 35enne ha la peggio. Si comincia con un tentativo sotto misura di Patierno, contrastato dalla difesa pugliese. Avellino intraprendente, un cross basso di D’Ausilio è preda di Perina. Il primo giallo è per i lupi, punito Cancellotti che stende Felicioli. In area foggiana, poi, si accende una mischia ma il flipper non dice bene ai biancoverdi, una giocata aerea infine si perde sopra la traversa. L’Avellino spinge e al 26′ Gori da buona posizione, dentro l’area, trova i piedi di Perina che compie una buona parata. Il gol è maturo e al 29′ ci pensa Patierno, imbeccato da Palmiero, a bucare Perina con un bel colpo di testa e a beffare la difesa rossonera che non fa scattare il fuorigioco. Lupi irrefrenabili, al 37′ è 2-0 ancora grazie a Patierno che sfrutta la presa per niente perfetta di Perina su conclusione di Gori. Il Foggia è come un pugile suonato, il tiro di Sounas, deviato, va a baciare il palo. Finisce il primo tempo con un 2-0 convincente del team di Biancolino.

Triplo cambio per Capuano, tenta di dare una scossa ai suoi. E invece è buio pesto per i satanelli, il neo entrato Danzi si becca due gialli e la sua partita dura 12′. Avellino in superiorità numerica. Biancolino da’ la standing ovation a Patierno, lo rimpiazza Vano. Il match non offre più grandi emozioni, al 73′ però Iannarilli è bravo ad opporsi ad un tentativo in area, potente, di Orlando. Cambio tra due ex lupi, Santaniello per Murano, fischiatissimo quest’ultimo. L’Avellino si fa vedere con una zuccata fiacca di De Cristofaro. Biancolino da’ spazio a Mutanda e Liotti. Proprio Mutanda ci prova dalla distanza, palla a lato. Al 90′ il Foggia sorprendentemente va a segno con Zunno che ruba palla a Cancellotti e infila Iannarilli. L’Avellino vuole ristabilire le distanze ma Gori è neutralizzato da Perina. Il triplice fischio fa liberare l’urlo di liberazione del Partenio Lombardi.