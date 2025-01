Calcio Serie C, 22a giornata. Avellino all’ultimo respiro, il gol di De Cristofaro vale il pari a Cerignola

di Redazione sportiva

Avellino salvo al 94′ ma l’1-1 a Cerignola è meritato. La squadra irpina guadagna un punto importante nel match al vertice del “Monterisi” grazie alla rete di De Cristofaro che strozza in gola l’urlo della vittoria del Cerignola dopo il gol di Volpe.

Biancolino opta per la coppia d’attacco Panico-Patierno, esordio in biancoverde per l’ex Carrarese, D’Ausilio a sostegno. Non c’è Sounas, squalificato, ma rientra De Cristofaro dalla squalifica, affiancato a centrocampo da Armellino e Palmiero. In difesa ritornano Rigione e Frascatore. Audace con il 3-5-2. Dopo 3 giri di lancette gol annullato agli uomini di Raffaele, Visentin spinge la palla nel sacco con la mano e viene giustamente ammonito. Il Cerignola ha una partenza folgorante, l’Avellino si difende e riesce a limitare i danni. Al 22′ Ruggiero chiama Iannarilli alla parata. Un solo minuto e il portiere avellinese deve opporsi alla conclusione di Achik. I lupi continuano a subire, sbaglia Tascone, imbeccato alla perfezione da Achik. È l’ex D’Ausilio a creare strappi importanti, lo deve fermare Tascone con le cattive, giallo per quest’ultimo.L’Avellino prende le misure e al 35′ sfiora il vantaggio, Armellino vede Panico, la palla sfila per Patierno che in ottima posizione, in diagonale, calcia clamorosamente a lato. Al 37′ il team di Biancolino impaurisce ancora gli avversari, Panico assiste D’Ausilio, tiro e Saracco mette in corner. Il Cerignola non ci sta, la punizione di Achik trova pronto Iannarilli. Si va al riposo sullo 0-0.

Si riparte e l’Avellino, al 53′, viene salvato dal suo portiere Iannarilli, Tascone suggerisce per Coccia, colpo di testa parato miracolosamente dall’ex Ternana. A parti invertite è Saracco a mettere una pezza su Frascatore. Bella partita, le squadre vogliono vincere. Al 63′ ancora Coccia impegna Iannarilli, conclusione deviata in angolo. Biancolino cambia D’Ausilio con Russo. Ci prova l’Avellino con Panico, tentativo non preciso. Rispondono i pugliesi con Tascone, fa scudo Frascatore. È il momento di Redan, esce Panico. Al 78′ doccia fredda per gli irpini, il subentrato Volpe approfitta di una dormita colossale di Rigione e di piatto beffa Iannarilli. Audace in vantaggio. Biancolino corre ai ripari giocandosi il tutto per tutto, Gori e Campanile per Frascatore e Armellino. All’87’ proprio Campanile si divora un gol incredibile, bella palla di Patierno ma il giovane di testa, a due passi dalla porta, indirizza fuori. Cinque i minuti di recupero. Al 94′ l’Avellino acciuffa il pari, Russo mette in mezzo, Gori prolunga per De Cristofaro che di giustezza batte Saracco. Esultano i 500 irpini giunti in Puglia. Finisce 1-1.