Calcio. La graduale ricostruzione flumerese con il passato a far da croce e delizia

Sono lontani i tempi, precisamente anni 80/90, in cui a Flumeri ogni estate veniva svolto il “Trofeo Petrilli”, evento calcistico che attirava professionisti da ogni categoria, un flashback di più di 30 anni, quando ancora si poteva contare su una struttura pubblica omologata per il calcio a 11.

Negli anni a seguire si è visto lo smantellamento della suddetta a discapito di una polifunzionalità, ovvero un campo da calcetto, tennis e calciotto, ponendo così fine a quel sogno, ossia avere un campo proprio sul quale potersi allenare e svolgere campionati dilettantistici.

Tutto ciò non ha fermato la passione del paese, che con sacrifici e pazienza, rivolgendosi a strutture esterne, ha perseguito negli anni quello scopo, fino all’ultima avventura targata Moschella-Masucci nel lontano 2014, terminata con la promozione in Seconda Categoria, dopo la vittoria dei play off. In seguito 9 anni di silenzio, fino al Settembre 2022, quando tra amici si è prefissato l’obiettivo del ritorno nella categoria conquistata dieci anni fa, ovviamente non senza difficoltà. La risposta dei ragazzi è stata più che pronta, tutti desiderosi di confrontarsi con realtà limitrofe. Quest’anno purtroppo è sfumato l’obiettivo play off per un soffio, tuttavia è stata migliorata la classifica della scorsa stagione calcistica.

E’ stato un anno complicato, tra alti e bassi, sia come classifica che come umore, ma l’impegno dei ragazzi è stato ineccepibile. Non manca il rimorso sul fatto che si sarebbe potuto fare di più, ma anche questo è un fattore di crescita, sperando sia da lezione per il prossimo anno. Doveroso ringraziare i tifosi, parte integrante della squadra, pronti a supportare il team ufitano in ogni dove e in qualsiasi condizione.

Non si può non ringraziare l’Amministrazione comunale tutta, soprattutto il sindaco Lanza, il vicesindaco Masucci, gli assessori Moschella e Grasso per il sostegno umano ed economico, oltreché gli sponsor: A.R. IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. A.R.L., ARTURO’S, BAR DEL LOTTO DI GALANTE ANDREA, CAMPIONE SRL, NONSOLOUTENSILI S.R.S.L.