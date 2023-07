Calcio dilettanti. Carmine Carraturo sarà il mister dell’ASD Monteforte

“Un progetto serio e lungimirante, l’entusiasmo e la passione del Presidente Rega e dei ragazzi che hanno fondato l’Asd Monteforte Irpino mi hanno spinto ad accettare immediatamente e senza remore l’incarico”, parole e musica di Carmine Carraturo, neo allenatore della squadra montefortese che ha rilevato il titolo del Parco Aquilone in Prima categoria.

Una lunga esperienza sia da calciatore nel ruolo di attaccante nell’us Avellino, Paganese, Ebolitana che da allenatore anche nelle categorie giovanili, Carmine Carraturo ha sposato il progetto e le idee del gruppo dirigente: “Da Montefortese non posso che essere contento ed entusiasta di allenare la squadra del mio paese. Prometto un impegno serio e costante sin dal primo giorno di ritiro, perché nn voglio certo sfigurare in questa sfida sportiva che, come sempre ho fatto nella mia carriera, affronterò a viso aperto e senza paura”.

Un nuovo tassello, dunque, per l’Asd Monteforte Irpino: i dirigenti sono al lavoro per completare l’organigramma, mentre è già cominciata la fase del mercato calciatori. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso, anche se i primi accordi informali sono stati raggiunti, per consentire a mister Carraturo di iniziare la preparazione con una rosa quanto più possibile completa e competitiva.