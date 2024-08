Calcio Baiano: Toni Napolitano pronto a riaccendere la Passione allo Stadio Bellofatto

Il Calcio Baiano si prepara a una stagione entusiasmante con un ritorno che promette di ravvivare l’entusiasmo dei tifosi e riportare l’AC Baiano ai vertici del calcio dilettantistico. Con l’inizio della prossima stagione calcistica, l’AC Baiano, che affronterà il campionato di Promozione, è pronta a conquistare nuovamente il cuore dei suoi sostenitori grazie alla guida appassionata di Toni Napolitano e a una campagna acquisti che ha già suscitato grande interesse e ottimismo.

Toni Napolitano, figura chiave nella storia recente del club, si prepara a riunire il tifo sotto il tetto dello stadio Bellofalto. Con il suo impegno, si preannuncia una nuova era di entusiasmo e partecipazione per una squadra che ha dimostrato nel corso degli anni di avere una solida base di sostenitori. Napolitano, noto per il suo impegno e la sua dedizione al calcio locale, ha sempre creduto nella forza del gruppo e nel potere dello sport di unire le persone. Ora, con l’AC Baiano che si prepara a giocare in Promozione, l’obbiettivo è quello di riportare lo stadio Bellofalto a essere un luogo vibrante e vivace, proprio come nei tempi d’oro.

La campagna acquisti per la prossima stagione è stata mirata e ben studiata, con l’arrivo di giocatori di grande valore e la conferma di alcuni volti noti. Tra le novità più attese, spiccano il ritorno di Carmine Di Meo e l’acquisto di Antonio Lippiello. Di Meo, un veterano amato dai tifosi, torna a vestire la maglia dell’AC Baiano, portando con sé esperienza e leadership. Lippiello, giovane talento dal grande potenziale, rappresenta un’aggiunta significativa al team, promettendo di arricchire il gioco della squadra con la sua freschezza e abilità.

Questo rinnovato entusiasmo e il ritorno di giocatori chiave hanno già iniziato a suscitare una rinnovata eccitazione tra i tifosi storici del club, molti dei quali sono pronti a tornare allo stadio Bellofalto per sostenere la squadra. Il tifo, che negli anni passati ha dato al club una spinta fondamentale, è pronto a ritornare in massa, portando con sé anche le nuove generazioni di appassionati.

La nuova stagione non rappresenta solo un’opportunità per l’AC Baiano di dimostrare il proprio valore sul campo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame con la comunità e con i suoi fedeli sostenitori. Con Toni Napolitano alla guida dei supporters l’AC Baiano è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, all’insegna della passione, della crescita e del ritorno alla gloria.