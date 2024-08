BAIANO. Tradizionale Processione di Santo Stefano il 3 Agosto

Sabato 3 agosto, la comunità di Baiano si riunirà per la tradizionale processione di Santo Stefano, in occasione delle festività del Santo Patrono del paese mandamentale. L’evento rappresenta un momento di grande devozione e partecipazione per tutti i cittadini.

La processione partirà dalla chiesa di Santo Stefano alle ore 19:00, attraversando le principali strade del paese. Di seguito, l’elenco completo delle vie che saranno percorse durante la celebrazione:

Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa per onorare il Santo Patrono e mantenere viva questa importante tradizione.