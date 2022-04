BAIANO. Rilasciato il 44enne dopo interrogatorio da parte dei Carabinieri della Compagnia. L’avvocato Falconieri “Solo un alterco”

Arrivano i chiarimenti sulla vicenda che questa mattina ha visto una persona rimanere ferita durante quella che sembrava essere un atto sconsiderato di soggetto non pienamente cosciente, è l’avvocato Antonio Falconieri ha dato i chiarimenti: “Il mio assistito portato in caserma per l’interrogatorio e per chiarire come sono andati i fatti, che ha visto un altra persona, un 64enne, far ricorso alle cure del 118, ha spiegato agli inquirenti nel dettaglio quello che era successo. Si è trattato di una discussione che poi è sfociata in una colluttazione. L’uomo capace di intendere e volere subito dopo è stato rilasciato ed è tornato a casa. Lo stesso ha dovuto fare ricorso ai medici del 118. Nessuno arresto ne tanto meno misure cautelari nei suoi confronti”.

adsense – Responsive – Post Articolo