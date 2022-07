BAIANESE. Boom di furti di marmitte nel Mandamento: “Valgono più dell’oro”

Ripulire una gioielleria o un negozio di elettrodomestici? Troppo rischioso per i malviventi e per i sistemi di allarme. Certo, il bottino è allettante, ma non conviene più: bastano cento catalizzatori rubati da automobili per intascare fino a 30 mila euro. Merito di tre metalli rari, il palladio, il platino e il rodio, quest’ultimo dieci volte più costoso dell’oro. I ladri a caccia di guadagni facili e pochi rischi l’hanno capito stanno dilagando i furti dei dispositivi che abbattono le emissioni inquinanti. Nel Mandamento è arrivato questo nuovo tipo di furto e la scorsa notte diversi furti sono stati denunciati alle forze dell’ordine nella zona di Sperone, tra via Ferrovia e la zona dell’Ufficio Postale. In alcuni casi vengono rubate le auto e portate in luoghi sicuri per poi smontare i catalizzatori e lasciare l’auto. Attenzione quindi.

adsense – Responsive – Post Articolo