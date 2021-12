AVELLINO. Giornata Internazionale dei Diritti dei Migranti

Nella data del 18 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dei Migranti, un evento istituito nel 2000 dalle Nazioni Unite, dieci anni dopo la ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Questa giornata per Consorzio Percorsi assume un significato particolare per il lavoro svolto sino ad oggi ed in particolare nell’ultimo anno nel settore dell’immigrazione.

E’ stato un anno particolare e decisivo che ha visto il Consorzio impegnato non solo nei servizi oramai gestiti da lungo tempo, quali Cas e SAI, ma anche nuove e significative esperienze quali l’emergenza dell’accoglienza afghana e l’apertura inedita dell’accoglienza tramite i corridoi umanitari.

In virtù di questo, in occasione nella ricorrenza di questo evento, il Consorzio Percorsi racconterà la propria esperienza nel settore dell’immigrazione e dell’accoglienza attraverso la voce degli ospiti accolti.

Dunque, se volete meglio conoscere un fenomeno complesso, che non sempre viene discusso con il grado di approfondimento di cui necessiterebbe, tramite racconti e cibi, vi segnaliamo, per il prossimo 20 dicembre 2021 alle ore 17.30, “talk and cooking show” presso HOPE CAFFE’ Sociale, via Episcopio n1, Avellino.

Talk: modera Adele Galdo, dialoga il resp. dell’area immigrazione Pasqualino Capoluongo con Domenica Chiuso responsabile accoglienza e gli ospiti dei servizi gestiti da Consorzio Percorsi e dal RTI Solidarci, Percorsi, Intra.

Cooking Show a cura della Cooperativa Tobilì con la sua innovativa e creativa cucina etnica.

