Avellino, 10 dicembre giornata del Donoday 2023 alla sala convegni della Biblioteca Provinciale.

Si è svolta ieri sera 10 dicembre 23. presso la sala convegni della Biblioteca Provinciale di Avellino, la giornata del Donoday organizzata dal CESVOLAB ( CSV Irpinia Sannio ETS). Erano presenti oltre ai dirigenti e consiglieri dell’ ETS, anche i rappresentanti di parte delle oltre 200 associazioni di volontariato ODV, aderenti al CSV.

Noi ci siamo, è il motto con cui il centro servizi per il volontariato del terzo settore, ha aperto i lavori nella Biblioteca Provinciale, gremita all’inverosimile di volontari, che dedicano la loro attività al servizio dei più deboli dal punto di vista sociale. Il progetto del Donoday è la continuazione degli anni precedenti, con la sola esclusione del periodo pandemico, come solo celebrazione, ma continuando a operare lo stesso con le dovute precauzioni nella comunità E oggi, con questa manifestazione, si prefigge, di continuare a diffondere la cultura del Dono, in tutti i suoi aspetti della pratica quotidiana.

E quindi, in questa prospettiva che i volontari delle varie associazioni, operanti in campi diversi, dedicano parte del loro tempo libero.

E’ Intervenuto, Raffaele Amore ( Presidente del CSV Irpinia Sannio ETS ) che ha portato i suoi saluti agli intervenuti e Maria Cristina Aceto (Direttore del CSV Irpinia Sannio ETS. Erano altresì presenti, alcuni consiglieri del Direttivo CSV , che anche loro hanno fatto i loro interventi, ed erano anche presenti semplici cittadini

La giornata del Donoday è dedicata alle tante persone che si dedicano gratuitamente per il bene altrui come le associazioni qui presenti? “Assolutamente si. E’ una giornata particolare questa perché celebriamo il Dono, ma non soltanto una celebrazione per poter istituzionalizzare quella che è la cultura del Dono, ma è soprattutto per fare in modo che diventi parte della nostra vita, che diventi, quotidianità a tutti i livelli. Non solo per i volontari, ma anche per tutti i cittadini, perchè la cultura del Dono, quindi il fatto di dedicare del tempo, delle risorse, le proprie conoscenze, le proprie competenze agli altri è qualcosa che contribuisce in modo significativo al benessere della comunità e quindi, di tutto il territorio interprovinciale Irpinia-Sannio in cui operiamo. Oggi siamo qui ad Avellino in attesa dell’arrivo del Pino Irpino, che rappresenta per noi il CSV Irpinia Sannio ETS, rappresenta simbolicamente il senso del volontariato , il senso del Dono in senso lato. Perché donare non è soltanto una prerogativa dei volontari, ma l’ho è, e lo deve sempre di più essere una prerogativa di tutti i cittadini. Perché donare, significa rendere più vivibile le nostre comunità. Significa contribuire allo sviluppo della nostra Nazione”.

Direttore approfittiamo per fare gli auguri a tutte le associazioni ? Si. Con questo messaggio di festa, di accoglienza, di chi dona con la speranza che tanti altri possano donare, questo è il nostro augurio, affinchè i volontari possano sempre essere più motivati e sempre più numerosi per aiutare gli altri. Tutti possiamo essere più tranquilli e in pace.

L’evento celebrativo del Donoday, si è concluso da parte del CSV con la premiazione con targa ricordo di 55 Associazioni operanti sul territorio interprovinciale AV/BN dai 5 anni in poi, e dei volontari che più si sono distinti nella fase operativa giornaliera. Si è atteso l’arrivo dell’ultima tappa, del tour che il Pino Irpino ha fatto nei 118 comuni della provincia di Avellino, e insieme hanno concluso nell’area antistante la Biblioteca Provinciale, la celebrazione del Donday 2023.

Carmine Marino