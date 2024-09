Avella, venerdì 11 ottobre 2024, Convegno “Alle Sorgenti del Clanio: Avella tra preistoria ed età moderna”

Il Comune di Avella e l’Università del Molise sono lieti di annunciare il Convegno di Studi “Alle Sorgenti del Clanio: Avella tra preistoria ed età moderna”, che si terrà venerdì 11 ottobre 2024 presso il Teatro Biancardi.

L’evento, realizzato con il contributo scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e del Segretariato Regionale per la Campania, nonché con il supporto organizzativo di Avellarte, rientra tra le attività in programma nel protocollo quinquennale di intesa siglato lo scorso 16 febbraio tra il Comune di Avella e l’Università del Molise allo scopo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo turistico del territorio avellano che annovera siti archeologici frequentati dalla preistoria al postmedioevo.

La giornata di studi, che ha ricevuto il patrocinio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università del Molise, sarà suddivisa in due sessioni tematiche. La prima, in programma al mattino, include interventi che esploreranno le fasi di popolamento più antiche del territorio, cominciando dalla preistoria fino ad arrivare all’età romana, con l’obiettivo di allargare lo sguardo alle ricerche archeologiche recenti e alle nuove prospettive di indagine. La seconda sessione, prevista nel pomeriggio, sarà incentrata sul periodo medievale e moderno, con un focus sulla chiesa rupestre di S. Michele e sulle risorse idriche della valle del Clanio.

Nel corso della giornata, sarà possibile effettuare anche una visita guidata alla Grotta di S. Michele, meta di pellegrini sin dal medioevo, che ha assunto una rilevanza storico-artistica e religiosa in virtù degli straordinari cicli di affreschi custoditi al suo interno.

L’iniziativa rappresenta dunque un’importante occasione per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del ricchissimo patrimonio culturale e storico di Avella, che spazia dalla preistoria all’età moderna, evidenziando il ruolo centrale che la città ha svolto nel corso dei secoli come crocevia di culture e civiltà. Il convegno mira non solo a far luce su nuove scoperte archeologiche e studi recenti condotti nell’area, ma anche a sensibilizzare la comunità locale e i visitatori sull’importanza della tutela e conservazione di questi beni. L’evento si propone, altresì, di favorire lo sviluppo di nuove ricerche interdisciplinari e la creazione di collaborazioni scientifiche tra le diverse università e istituzioni coinvolte, aprendo la strada a futuri progetti di studio e valorizzazione turistica.

Per ulteriori informazioni sull’evento, si prega di contattare Infosiatavella@gmail.com.