AVELLA. Un evento di profonda devozione: il ritorno della Madonna delle Grazie nella sua chiesa

Un momento di grande gioia e unione spirituale attende la comunità di Avella. Con profondo amore e devozione, Don Giuseppe Parisi invita tutti i fedeli a partecipare a un evento tanto atteso: il ritorno della statua della Madonna delle Grazie nella sua chiesa, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 19:00 di domenica 22 settembre 2024, che si terrà presso la parrocchia Santa Marina, Collegiata San Giovanni.

Dopo la funzione religiosa, la comunità si raccoglierà in preghiera per accompagnare la statua della Madonna nel suo breve, ma significativo percorso lungo Via Roma, attraversando Piazza Municipio, passando per Largo Cattaneo, Via Santa Candida, e infine giungendo a Via Madonna delle Grazie.

“In questo cammino spirituale,” scrive Don Giuseppe Parisi, “rinnoveremo la nostra fede, la nostra gratitudine e la nostra devozione alla Madonna, che veglia costantemente su di noi, sulle nostre famiglie e sulla nostra cara città di Avella.”

L’invito è rivolto a tutti i fedeli, affinché possano vivere questo momento di preghiera con il cuore aperto e con una fede salda. Ogni passo del pellegrinaggio sarà un’occasione per rendere grazie alla Madonna delle Grazie e per affidare a lei le proprie preghiere, speranze e desideri.

In conclusione del suo messaggio, Don Giuseppe unisce la sua voce a quella della comunità con un’espressione di grande devozione e amore:

“Viva la Madonna delle Grazie! Viva San Sebastiano Martire! Viva il popolo di Avella!”

Un momento che si preannuncia carico di spiritualità e che rafforzerà ulteriormente i legami tra i fedeli e la loro protettrice, la Madonna delle Grazie.

Don Giuseppe Parisi attende numerosi i fedeli per vivere insieme questo speciale evento di preghiera e di fede.