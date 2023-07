AVELLA. Un anno fa ci lasciava Ferdinando Amato, giovane Dipendente Comunale e non solo. Lunedì 17 Messa in suffragio

Domani, Avella, ricorda la prematura scomparsa di uno dei suoi giovani dipendenti comunali, Ferdinando Amato, che ci ha lasciato un anno fa. Ferdinando ha lasciato un’impronta duratura nella comunità con il suo impegno e la sua dedizione per il servizio pubblico. La sua passione per migliorare la vita dei cittadini si rifletteva nella sua dedizione al lavoro e nella sua costante ricerca di soluzioni innovative per le sfide che la comunità affrontava. La sua natura affabile e la capacità di ascoltare attentamente gli altri lo hanno reso un punto di riferimento per i colleghi ei cittadini che cercavano il suo aiuto. Ferdinando era sempre pronto ad offrire un sorriso rassicurante e una mano tesa a coloro che avevano bisogno di supporto. Il suo spirito altruista ha ispirato molti a seguire il suo esempio.

Durante il suo tempo come dipendente comunale, Ferdinando ha contribuito significativamente a numerosi progetti che hanno avuto un impatto positivo sulla comunità. La sua capacità di pensare fuori dagli schemi e la sua creatività hanno portato all’implementazione di iniziative innovative e alla realizzazione di importanti miglioramenti per i servizi offerti ai cittadini.

Oltre al suo lavoro, Ferdinando era un appassionato sostenitore delle attività ricreative e culturali nella città e soprattutto in capo scout. Era solito dedicare il suo tempo libero a organizzare eventi locali, collaborando con organizzazioni no-profit e promuovendo l’importanza della partecipazione comunitaria. La sua energia contagiosa e la sua voglia di fare la differenza hanno ispirato molti giovani a seguire le proprie passioni ea impegnarsi proprio nella vita cittadina.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e nei cuori di coloro che lo conoscevano. Ferdinando sarà ricordato per il suo spirito positivo, la sua gentilezza e la sua dedizione al servizio pubblico. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i progetti a cui ha contribuito e l’impatto che ha avuto sulla città e sulle persone che ha toccato con la sua prematura partenza.

Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, la comunità si unisce nel ricordare Ferdinando come un individuo eccezionale, un giovane che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra città. Lo farà lunedì 17 luglio alle ore 19 presso la Chiesa dei Frati Minori dove sarà celebrata una messa in suo suffragio. La sua passione e il suo impegno sono un faro di ispirazione per tutti noi, spingendoci a lavorare per un futuro migliore in cui il suo spirito altruista e il suo amore per la comunità possano vivere attraverso le nostre azioni.