AVELLA. Pellegrino Palmieri si dimette dalla commissione deco e dall’associazione Terrae Abellanae

“Da miei trascorsi politici mi erano rimaste due cose: un procedimento per abuso in atti d’ufficio, che spero si risolva nel breve con un esito favorevole, e la partecipazione attiva al percorso per l’istituzione della De.Co. nocciola di Avella.

Per il giudizio bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, per la nocciola Deco, avendo maggiore autonomia di scelta, ho deciso di interrompere il mio impegno. In genere ci si dimette da qualcosa inviando semplicemente una pec oppure scrivendo con discrezione una raccomandata, io, senza voler scivolare nel patetico, preferisco aggiungere, alle dimissioni formali, anche un modestissimo comunicato stampa. Niente di particolare, ci tengo solo a dire alle persone che mi stimano, quelle che mi conoscono veramente, che con le attività della commissione DeCo e dell’associazione Terrae Abellanae (associazione nata da un’idea mia e di Giuseppe Vecchione) il sottoscritto non c’entra più nulla.

Ho stilato a suo tempo, con l’aiuto del professore Vincenzo Peretti, la delibera per l’istituzione della commissione temporanea di scopo, dando inizio al percorso per il raggiungimento della denominazione comunale, ho coinvolto un po’ di persone nel progetto associativo, credo, sinceramente, di aver dato il mio piccolo contributo al progetto.

Potrei aggiungere alcune considerazioni personali, ma ho raggiunto un’età in cui il tempo è diventato una merce troppo preziosa”.

Saluti

Pellegrino Palmieri