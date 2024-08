AVELLA.I Il 14 agosto tour al Castello illuminato e osservazione astronomica in panorama mozzafiato.

L’incantevole cittadina irpina che sorge nel cuore della Campania accoglierà i visitatori il 14 agosto di sera per un tour che partirà alle ore 19.30 dall’Anfiteatro Romano nell’ora del tramonto e proseguirà al Castello illuminato che sorge su una collina che sovrasta tutta la bassa irpinia volgendo lo sguardo al panorama del Vesuvio, da qui si potranno ammirare le stelle e la luna con il telescopio astronomico con l’esperto di Passione Astronomia. La passeggiata tra le mura e l’esperienza con l’esperto di astronomia richiede la prenotazione obbligatoria tramite whattsapp al numero 3338847353 oppure chiamando 320 9479173.

Si inaugura cosi la seconda parte di “Notti Avellane” con la prima serale con i monumenti illuminati, diverse le iniziative che saranno programmate da agosto fino ad ottobre inoltrato con l’obiettivo di promuovere il patrimonio archeologico offrendo ai visitatori e i turisti valide alternative, in zona inoltre sono aperti diversi ristoranti e le aperture dei monumenti saranno spesse abbinate ad altri eventi in programma che si svolgeranno nei prossimi mesi.