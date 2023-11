AVELLA. Gravissimo incidente in via De Sanctis. Due feriti in gravi condizioni

Un gravissimo incidente è avvenuto in via F. De Sanctis intorno alle 10.15 di oggi giovedì 2 novembre 2023, all’incrocio con via Vittoria. Impatto violentissimo tra una Lancia Y è un motociclo con a bordo due ragazze minorenni. Le due giovanissime sono state scaraventate per diversi metri rimanendo ferite sull’asfalto. Immediati i soccorsi, i primi ad intervenire i residenti della zona. Strada interrotta al traffico per consentire l’arrivo dei soccorsi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano e un ambulanza del 118 che ha immediatamente soccorso le due malcapitate. Una delle due ferite è stata trasportata con un’auto auto al pronto soccorso. Impressionanti i danni ai veicoli. Un testimone ha dichiarato: “Ho visto le due ragazze volare per aria, una scena agghiacciante”. Seguiranno aggiornamenti