AVELLA. Giovanni Biancardi: “Sarò sempre a fianco dei cittadini che hanno voluto il posto che occupo”

“Anche stamane leggo articoli che parlano della mia persona! Non ritengo necessario giustificare la mia assenza al consiglio in quanto azione legittima e non rilevante. Cosa che invece mi spinge a dare seguito a queste considerazioni che leggo su di me, è l’aspetto emotivo! Il mio sostegno alle iniziative dell’amministrazione comunale di cui ne faccio parte, in rappresentanza non solo dei 744 elettori che mi hanno voluto al posto che occupo ma della cittadinanza tutta, l’ho sempre manifestato a chiare note, a voce alta in ogni occasione pre e post elezioni! Sono stato sempre parte attiva dell’amministrazione Biancardi attivando procedure e iniziative atte a migliorare il territorio Avellano soprattutto per quelle più attinenti alle mie competenze, pertanto la mia ricandidatura, riconfermata da un forte supporto di elettori, è finalizzata allo stesso scopo: DISPONIBILITA’ e IMPEGNO per REALIZZARE. Come diceva Alcide de Gasperi “politica vuol dire Realizzare”, La Mia Politica: Realizzare! Quindi non deluderò i miei concittadini portando in consiglio i miei progetti, le mie idee, le problematiche che loro stessi mi presentano come ho sempre fatto con l’unico obiettivo il bene di ogni singolo cittadino!”

Assessore Giovanni Biancardi

