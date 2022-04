AVELLA. Baby-gang in azione, sferrano un pugno ad un coetaneo di 14 anni che finisce in ospedale.

Alle 22.30 circa di sabato 23 aprile un ragazzino di 14 anni di Avella, mentre passeggia in Via Roma, a ridosso della centralissima Piazza Municipio, è stato circondato e aggredito con un pugno da un gruppo di coetanei, come raccontato dalla madre impaurita, incollerita ma anche determinata a fare appello affinchè i giovani aggressori provino un senso di vergogna e chiedano scusa, in modo da non ripetere più episodi di bullismo. Il giovane quattordicenne non è solito frequentare il centro della cittadina e ieri sera aveva deciso di fare una passeggiata con dei suoi amici quando ha dovuto difendersi da un pugno sferrato in pieno volto, senza alcun motivo, stando alla ricostruzione della mamma che fa sapere che è intenzionata a denunciare gli aggressori alle autorità competenti. Il ragazzo, visibilmente scosso,è stato poi trasportato in ospedale poichè accusava dei malori. Episodi di violenza fisica non si verificavano in pieno centro da un bel po’ di anni ed il coinvolgimento di adolescenti, magari organizzati in gruppi, potrebbe essere un campanello di allarme che le autorità preposte non devono sottovalutare. Lo scorso dicembre, a ridosso delle festività natalizie, una baby-gang fece saltare, con dei botti illegali, i vetri di un locale dell’ex edificio scolastico in Piazza Convento. L’attenzione da parte dei genitori, a causa di questi episodi, deve essere sempre molto alta, i componenti delle baby-gang solitamente sfuggono proprio al controllo dei genitori dimostrando di non avere rispetto delle regole e di essere maleducati.

