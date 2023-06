Autoservizi Acierno vincono “la Gabbia” a Mugnano del Cardinale.

A vincere la gabbia sono stati i ragazzi di Autoservizi Acierno: Luigi De Stefano, Matteo De Stefano, Ilioneo falco, Estephan Notaresco. La partita fin dalle prime battute è stata equilibrata, infatti per circa 28 minuti il risultato è rimasto inchiodato sul 2 a 1.

Nella finale cambia la durata primordiale della partita, ci sono due tempi da 15 minuti.

I ragazzi di Autoservizi Acierno, partono con il piglio giusto, e , nei primi 7 minuti di gioco suggellano il parziale per 2 a 0. A segnar il gol della speranza per la squadra di Jakopo è Salvatore D’avanzo.

Si riprende, nel secondo tempo la squadra di Jacopo spinge tanto per poter sovvertire il risultato del primo tempo. I ragazzi di Autoservizio Acierno reggono alle insidie della squadra nemica, stringono i denti, e anche sapendo che un fallo gli sarebbe costato caro, per circa 6 minuti non imperversano contro i rivali, e senza essere furfanti, all’ultimo minuto segnano anche il 3 e il 4 gol. Seguono i voti :

Matteo De Stefano : si fa soprannominare “the wall” . In realtà’ molte persone se ne sono andate senza capire se fosse il Muro Di Berlino o La muraglia cinese. Questo poco conta, partita impeccabile, se al posto della palla ci fossero state biglie neanche quelle sarebbero entrate.

Notaresco Estephan : si conferma di essere il king della gabbia. È la sua seconda volta che la vince, dopo aver vinto anche quella di Avella. Corre, contrasta, combatte e al momento giusto trova gli spiragli che conducono alla vittoria. Come Zorro, prima di andarsene lascia il segno. Capovolgete la Z, vedrete che lettera uscirà:”N “. Sarà un caso?

Ilineo Falcoo : fatelo giocare in un mare calmo. E si , perché in contesti agitati scivola veloce con la sua tavoletta da surf. È John Florence? Rafa Leao ? No, Ilioneo Falco. Da spettacolo, cerca sempre la giocata intelligente, e con massima sobrietà chiude la partita con due gol importanti. Cavalca l’onda più alta di tutti, la sua esibizione è degna di essere premiata come la migliore. Possiamo definirlo “MVP “ dell’edizione.

Luigi De Stefano : è lui il fautore di tutto. Mantiene il gruppo calmo, corre e pressa. Dopo aver sfiorato la vittoria negli anni precedenti, per la prima volta riesce a vincere meritatamente la gabbia in terra mandamentale.

Jacopo. I ragazzi della squadra “Jacopo”hanno dimostrato di essere all’altezza. Hanno giocato in entrambi i tempi con toni alti e grande vivacità. Diverse volte la palla ha rischiato di entrare, i rimbalzi da cardiopalma e i tremanti pali sono destinati a morire al di là della linea di rete. Ottima prestazione, spettacolo garantito!

Carmine Guerriero