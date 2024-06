Autopsia sul corpo della Trentacinquenne Brasiliana deceduta a Quadrelle.

Oggi è stato conferito l’incarico per l’esame medico legale sulla trentacinquenne brasiliana deceduta a seguito di una caduta da sette metri a Quadrelle. La donna è morta dopo alcune ore di agonia, e l’accertamento medico sarà cruciale per comprendere le cause della tragica caduta dalla balaustra di Via Auricchio.

La trentacinquenne, residente nel Mandamento è stata soggetta a un primo esame esterno, che ha escluso evidenti tracce di violenza. Tuttavia, le circostanze esatte della sua caduta rimangono ancora oscure, e tutte le piste, dalle ipotesi di incidente a quelle che coinvolgono eventuali terzi presenti sul luogo al momento del fatto, sono ancora al vaglio degli investigatori che indagano.

Nei prossimi giorni si svolgerà l’esame medico legale, il quale sarà condotto con la massima attenzione per fare luce sulla dinamica dell’incidente. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e quelli della Compagnia di Baiano stanno collaborando attivamente alle indagini, cercando di raccogliere tutti gli elementi disponibili per ricostruire quanto accaduto.

L’intera comunità è in attesa di conoscere i risultati delle indagini, nella speranza che esse possano portare a una piena comprensione dei fatti e a eventuali responsabilità.