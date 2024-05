Aperitivo Elettorale con il Presidente dell’Avellino Calcio Angelo Antonio D’Agostino a Sirignano

Sabato 25 maggio alle ore 16, presso il bar D’Apolito di Sirignano (AV), il Presidente dell’Avellino Calcio e candidato al Parlamento Europeo, Angelo Antonio D’Agostino, incontrerà militanti, simpatizzanti, giovani ed elettori di Forza Italia per un aperitivo elettorale.

L’evento sarà un’occasione unica per i partecipanti di discutere e scambiare idee direttamente con D’Agostino, che sta portando avanti la sua campagna elettorale con l’obiettivo di rappresentare la comunità al Parlamento Europeo. L’incontro è aperto a tutti e si prevede un’atmosfera informale e conviviale, ideale per un dialogo diretto e costruttivo.

Il Presidente D’Agostino, noto per il suo impegno sia nel mondo dello sport che in quello politico, ha scelto questo formato per avvicinarsi ulteriormente ai cittadini, ascoltare le loro preoccupazioni e condividere le sue proposte. Sarà una preziosa occasione per comprendere meglio i programmi e le idee che intende portare avanti a Bruxelles, ponendo l’accento su tematiche locali e su questioni di interesse generale.

L’appuntamento al bar D’Apolito rappresenta un momento importante per la comunità di Sirignano e dintorni, offrendo l’opportunità di partecipare attivamente alla vita politica e di influenzare le scelte future del territorio. Tutti sono invitati a partecipare e a contribuire al dibattito con le proprie domande e opinioni.