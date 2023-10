ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 28 Ottobre 2023

S. SIMONE

Giorni dall’inizio dell’anno: 301/64

A Roma il sole sorge alle 06:38 e tramonta alle 17:09 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:58 e tramonta alle 17:15 (ora solare)

Luna: 5.57 (tram.) 16.57 (lev.)

Eclisse di luna alle ore 21.13. Luna piena alle ore 21.24.

Proverbio del giorno:

A San Simone il ventaglio si ripone; a Ognissanti, manicotto e guanti. Per San Simone la nespola ripone.

Aforisma del giorno:

Dovunque il guardo io giro, / immenso Dio ti vedo; / nell’opre tue t’ammiro, / ti riconosco in me. / La terra, il mar, le sfere parlan del tuo potere: / tu sei per tutto e noi / tutti viviamo in te (P. Metastasio).